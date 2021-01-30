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وصول الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا لمصر غدًا الأحد

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محمد كامل 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا لمصر غدًا الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عن وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا (أوكسفورد) البريطاني ضد اعتبارا من غدا الأحد.

وتعاقدت مع الشركتين المصنعتين للقاح «أسترازينيكا- أكسفورد»؛ للحصول على 20 مليون جرعة.

فيما تواصل وزارة الصحة حملة التطعيم التي تتم في مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية باللقاح الصيني «سينوفارم»، وتوفر الوزارة التطعيمات في مقر عمل الأطقم الطبية في المستشفيات وذلك اختيارياً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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