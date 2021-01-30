شكرا لقرائتكم خبر عن إشغالات القناطر تعيد الانضباط للشوارع وتتواصل مع المواطنين للاستماع لشكواهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء محمد سالم رئيس مجلس ومدينة القناطر الخيرية بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمجلس حملة بشارع الحرية لتوسعة الشارع أمام الماره واعادة الانضباط بالإضافة إلى إيقاف أعمال حالة بناء مخالف بمدينة القناطر الخيرية على مساحة 200م2 تقريباً بالطوب الأبيض وتم الإزالة الفورية بمعدات مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف في إطار التصدي لظاهرة مافيا البناء المخالف والحد من ظاهرة انتشارها

قال «سالم» انه تم توجيه الحملة بالتنسيق مع الرقابة التموينية للتفتيش على المخابز وتم ضبط عدة مخالفات للمواصفات وعدم وجود ميزان وغلق بدون إذن مسبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

اوضح ان الحمله استهدفت رفع كفاءة بعض الشوارع واستعادة المظهر الحضاري وتفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات بالطريق العام بأبوالغيط مطالبا من مسئولي المركز بضرورة الاهتمام بكافة الشوارع من حيث النظافة والإشغالات والإنارة وتحسين مستوى الخدمات، وأهمية التواصل المستمر مع كافة السكان للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة

اكد رئيس مجلس ومدينة القناطر الخيرية ان الحملات يتم تنفيذها صباحا ومساءا على كافة الشوارع ولا تهاون مع من يخالف القانون وتكثيف الحملات الانضباطية والتموينية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية المخالفة لضبط الأسواق والأسعار