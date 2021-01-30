شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول دور المؤسسات الدينية والشبابية في تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية، بالتعاون مع أعضاء نادي ملتقي الشباب، بتنفيذ ندوة دينية عن تصحيح المفاهيم الخاطئة لدي الشباب بحضور 16 شاب وفتاة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

حيث قام الشيخ المكاوي المكاوي، مفتش الدعوة الإسلامية بمديرية الأوقاف، بتقديم الندوة والذي أوضح فيها دور المؤسسات الدينية والشبابية في نشر الوعي لدي الشباب، وتصحيح المفاهيم والعادات الخاطئة التي يمارسها بعض الشباب في المجتمع، وذلك لحمايتهم من أضرار الشائعات والأكاذيب، وتمكينهم من ممارسة دورهم الطبيعي في تحريك عجلة الاقتصاد والثقافة والسياسة داخل مجتمعاتهم .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات رياضية وثقافية متنوعة، بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم، تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم ليكونوا أفرادا صالحين.