شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 10 أطنان علف بمصنع دون ترخيص و10 أطنان رمان غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأبو المطامير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد ناصر الشريف، مدير عام الرقابة التموينية بإدارة أبو المطامير التموينية في البحيرة، حملة مفاجئة السبت، في إطار الرقابة المستمرة على جميع الأنشطة التموينية وتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز وضبط الأسعار والضرب بيد من حديد على المخالفين والخارجين على القانون في البحيرة.

وأسفرت الحملة التي شارك فيها حسن زايد وحامد فرج المفتشين بالإدارة، بالاشتراك مع مباحث التموين، عن تحرير ٦ محاضر جنح عبارة عن محضر مصنع أعلاف بدون ترخيص، وتم ضبط وتحريز كمية ١٠ أطنان علف متنوع، ومحضر بضبط وتحريز ١٠ أطنان رمان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة وليس بها سجلات ولا تقدم بيانا شهريا.

وحررت الحملة محضر صلاحية لـ١٢ زجاجة مأكولات، و5 عبوات منظف سائل منتهي الصلاحية، ومحضر فواتير ١٣٠ علبة سجائر كيلوباترا، ومحضرين عدم إعلان أسعار، وتم تحرير المحاضر وتسجيلها في مركز الشرطة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.