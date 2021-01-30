شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تستقبل جرعات لقاح كورونا أسترازينيكا أكسفورد بمطار القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، غدا الأحد جرعات لقاح كورونا استرازينيكا أكسفورد المقرر وصولها بواقع 50 ألف جرعة بمطار القاهرة .

وكانت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ عن وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا، غدا الأحد، الموافق 31 يناير 2021 منذ قليل في بيان مقتضب لها.

وكان اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، صرح بأن الهيئة قامت بالتعاقد مع شركة R-pharma وشركة Serum Institute المصنعين للقاح فيروس كورونا Oxford-AstraZeneca، وذلك للحصول على 20 مليون جرعة من اللقاح.

وتستمر وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي أولا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.