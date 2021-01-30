نافورة النيل الراقصة شاهدة على تاريخ السينما المصرية.. فيديو وصور

نافورة النيل الأقدم فى الشرق الأوسط

نافورة النيل ، تعتبر أقدم نافورة فى منطقة الشرق الأوسط حيث تم إنشائها عام 1956 بوسط النيل فى القاهرة، حيث قامت شركة "جوليوس برجر" الألمانية الغربية، بتصميمها وتركيبها بإشراف وزارة الشئون البلدية والقروية، تحت إشراف حكومة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

نافورة النيل يخرج الماء من وسطها بارتفاع 100 متر

نافورة النيل تتوسط مجرى نهر النيل، بالقرب من أرض الجزيرة بالقاهرة وهى عبارة عن طابقين، الطابق الأول قطره 9 أمتار ويخرج الماء من وسطها بارتفاع 100 متر، ويحيط بها 16 كشافا كهربائيا تحت الماء، ويفيض الماء على طابق آخر تخرج منه 32 نافورة صغيرة، ومعها 32 كشافا كهربائيا تحت الماء، بينما يتضمن الطابق السفلى 64 ماسورة يخرج منها الفائض، على هيئة ستارة مائية جميلة تحيط بجسم النافورة، وبه 16 كشافا كهربائيا للتجميل، ويتم ضغط المياه فى النافورة من خلال طلمبة ذات محرك قوته 950 حصانا.



نافورة النيل