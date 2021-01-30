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شكرا لقرائتكم خبر عن نافورة النيل الراقصة شاهدة على تاريخ السينما المصرية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نافورة النيل تعود للعمل مرة أخرى بعد تعطل دام نحو 40 عاما، ظلت خلالها نافورة النيل متوقفة وصارت أشبه بالبيت المهجور، وبعد هذه المدة التى قاربت 4 عقود قامت شركة المقاولون العرب بصيانتها وتطويرها وإعادة تشغيلها مرة ثانية، وصارت أضوائها تتلألأ وسط مياه النهر الخالد.
نافورة النيل
نافورة النيل الأقدم فى الشرق الأوسط
نافورة النيل ، تعتبر أقدم نافورة فى منطقة الشرق الأوسط حيث تم إنشائها عام 1956 بوسط النيل فى القاهرة، حيث قامت شركة "جوليوس برجر" الألمانية الغربية، بتصميمها وتركيبها بإشراف وزارة الشئون البلدية والقروية، تحت إشراف حكومة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
نافورة النيل تتوسط مجرى نهر النيل، بالقرب من أرض الجزيرة بالقاهرة وهى عبارة عن طابقين، الطابق الأول قطره 9 أمتار ويخرج الماء من وسطها بارتفاع 100 متر، ويحيط بها 16 كشافا كهربائيا تحت الماء، ويفيض الماء على طابق آخر تخرج منه 32 نافورة صغيرة، ومعها 32 كشافا كهربائيا تحت الماء، بينما يتضمن الطابق السفلى 64 ماسورة يخرج منها الفائض، على هيئة ستارة مائية جميلة تحيط بجسم النافورة، وبه 16 كشافا كهربائيا للتجميل، ويتم ضغط المياه فى النافورة من خلال طلمبة ذات محرك قوته 950 حصانا.
نافورة النيل
نافورة النيل ظهرت فى العديد من الأعمال الفنية، التى تم تصويرها خلال تلك الفترة، أبرزها فيلم "عروس النيل" للنجمة لبنى عبد العزيز والفنان رشدى أباظة، وأيضا فيلم "الأيدى الناعمة" للنجوم أحمد مظهر وصباح وصلاح ذو الفقار ومريم فخر الدين، كما استعان الهضبة عمرو دياب، بها خلال فيديو كليب أغنية "القاهرة" مع الكينج محمد منير، وأيضا صور عليها أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، وفقا لموقع "ذاكرة مصر المعاصرة" التابع لمكتبة الإسكندرية،
نافورة النيل
نافورة النيل ، تعرضت لأعطال مختلفة ومحاولات عديدة للإصلاح خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، حتى اكتفت الحكومة بتشغيلها فقط فى المناسبات الرسمية، ثم توقفت عن العمل نهائيا.
نافورة النيل
وفى مارس 2017، كشف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الإنتاج الحربى، لتطوير وتأهيل نافورة نهر النيل التى تتوسطه، لتعود لسابق عصرها وتستعيد مظهرها الجمالى، الذى كانت عليه فى السابق.
نافورة النيل
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