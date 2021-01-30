شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة الموانع الحاجبة لرؤية البحر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة منشآت إحدى الكافيتريات بمنطقة سبورتنج بنطاق حي شرق، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة.

وجاءت الحملة تنفيذاً لوعد المحافظ لمواطني الإسكندرية بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، والتى تم التعاقد عليها خلال فترات سابقة بقيم إيجارية أهدرت حقوق المحافظة المالية وسببت استياءً لدى المواطنين.

وقال المحافظ أن التعاقدات السابقة أغفلت حقوق المحافظة المالية، بالإضافة إلى عدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بحجب الرؤية لدى المواطنين، مؤكدا على أن ذلك سيتم تلافيه في كافة التعاقدات الجديدة باشتراطات جديدة لا يوجد بها أي نوع من أنواع المخالفات، بالإضافة إلى تعظيم موارد المحافظة المالية دون أن يتعارض ذلك مع رؤية البحر لدي كافة المواطنين مع استرجاع ممشى الكورنيش الذي يعد ملك لجميع المواطنين البسطاء.

وأضاف :«خلال شهر فبراير المقبل سيتم تكرار تلك الإزالات لمنشآت الكافتيريات التي تحجب الرؤية وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة،، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل في ذلك مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وشدد «الشريف» على عدم السماح بإهدار المال العام من جديد، وأنه سيحفظ حق الدولة وحق المحافظة وحقوق المواطنين.

شارك في الحملة؛ اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحارب هيلع رئيس حي شرق، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.