شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمين عام لجامعة الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسائل إلى القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبوالغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقاً لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي: «إن إعادة ترشيح الأمين العام، أحمد أبوالغيط، لفترة ثانية، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مص، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه عمل جامعة الدول العربية، وحرصه على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب، وتجسد طموحاتهم في عمل عبري جماعي منسق، يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية».

أضاف «ذلك هو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى، من إدارة واعية وحكيمة، لدفة منظومة العمل العربي المشترك، خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية».