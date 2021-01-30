شكرا لقرائتكم خبر عن عضو محامين المنيا يحذر من اختراق الإخوان قوائم المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر عادل يونس عضو نقابة محامين المنيا والمرشح على مقعد نقيب المحافظة، أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالمحافظة، من اختراق أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، قوائم المرشحين، والتصويت لهم في الانتخابات التي ستجري يوم 7 فبراير المقبل .

وأضاف «يونس» الإخوان اعدوا قائمه ويصدرون لكم نقيب وبعض أتباعهم ومحبيهم ليظل نفوذهم وإدارتهم للنقابة من الخلفية قائم فلا تنخدعوا بالمظاهر وتخطف نقابتكم ويهدد امن بلادنا بجعل النقابات مفرخه لعناصرهم ونعود ببلادنا للخلف .

يذكر أن 61 مرشحا تقدموا لشغل مقاعد النقابة الفرعية بالمنيا، بينهم 9 مرشحين على مقعد النقيب، و8 مرشحين على مقعد الشباب، و44 مرشحا على مقاعد العضوية، وعددها 11 مقعد، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا .