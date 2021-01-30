شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: بدء الحملة القومية لمكافحة القوارض والفئران لحماية محصول القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إن الإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة أطلقت الحملة، يوم 20 يناير الجاري، وسوف تستمر حتى 15 مارس المقبل، من خلال إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات مقاومة القوارض.

وأضاف «الشناوي»، أنه سوف يتم مقاومة القوارض على حواف الجسور وحول زراعات القمح لمنعها من مهاجمة المحصول والعمل على تقليل أعدادها على مدار العام حتى نهاية ديسمبر، موضحا أن ذلك يأتي بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ حملة مكافحة القوارض لحماية محصول القمح.

وطالب رئيس قطاع الخدمات الزراعية، المزارعين بالتعاون مع الوزارة من أجل تنفيذ حملة مكافحة القوارض بكفاءة حتى نستفيد منها بشكل كبير في حماية القمح وهو المحصول الاستراتيجي الأول لمصر، موضحا أن الوزارة وضعت خطة مستقبلية لمتابعة الكثافة العددية للفئران والخسائر التي تسببها في المحاصيل المختلفة على مستوي الجمهورية مع توفير المبيدات اللازمة لعملية المكافحة حسب الزمام المنزرع بكل محافظة.

وأكد «الشناوي»، أن الإدارة المركزية للمكافحة متمثلة في الإدارة العامة لشؤون مكافحة القوارض تجهز لتنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض (تحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل) لكونه من اهم المحاصيل الزراعية والتى سيتم تنفيذها خلال الشهر الحالي وحتي 15 مارس المقبل.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن الأراضي المستهدف تنفيذ أعمال المكافحة بها بمحافظات البحيرة ،الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، بورسعيد،السويس ،المنوفية،القليوبية ،الجيزة ،الفيوم ،بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج،قنا، الاقصر،اسوان.

وأوضح «الشناوي»، أن الوزارة تنفذ 3 حملات جماعية لمكافحة الفئران عقب حصاد المحاصيل الشتوية وعقب حصاد المحاصيل الصيفية وتحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل بالإضافة إلى عمليات الصيانة المستمرة للمحاصيل القائمة بالمبيدات المتوفرة بكل محافظة بهدف رفع المعاناة عن المزارعين وتقليل الخسائر التي تسببها الفئران في المحاصيل الزراعية والأضرار الصحية الناجمة عنها وحدوث التوازن الطبيعي بين القوارض واعداءها الطبيعية.

وشدد على أن ذلك يأتي في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لحماية المحاصيل الزراعية من فتك الافات الزراعية وتقليل الخسائر التي تسببها في الزراعات على مدار العام، مشيرا إلى أن الخطة يتم تنفيذها على مدار موسمي الزراعة الشتوي والصيفي.