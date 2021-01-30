شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية» تنقل مكتشفات معبد تابوزيريس للمتحف القومي ماريا.. 8 رقائق ولسانين ذهب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد أبوالحمد، مدير عام منطقة آثار الاسكندرية، أنه جرى نقل مكتشفات البعثة المصرية الدومينيكانية التابعة لجامعة سانتو دومينجو برئاسة الدكتورة كاثلين مارتينيز، والعاملة بمعبدتابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية، والتي نجحت في العثور على كشف أثري هام جديد بالمدينة أمس، إلى متحف الاسكندرية القومى وبعضها إلى مخزن ماريا في منطقة الهوارية غرب الاسكندرية.

وأضاف «ابوالحمد»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن المنطقة بالتعاون مع البعثة الدومينيكانية وشرطة السياحة والآثار، قامت السبت، بنقل 8 رقائق ذهبية ولسانين من الذهب، ومجموعات كبيرة من «التبر الذهبى» (مجموعة من تراب ذهب)، من ضمن المكتشفات إلى المتحف القومى للدراسة وعرضها في متاحف الجمهورية لاحقاً.

وأوضح أن تم نقل 8 أقنعة رخامية تعود إلى القرنين اليونانى والرومانى والعديد من المسارج والأواني واللقى الفخارية إلى مخزن ماريا بمنطقة الهواية غرب الإسكندرية، فيما تستأنف البعثة أعمالها قريباً في الموقع ذاته للكشف عن أثار جديدة.

وثمن «ابوالحمد»، جهود الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، لدعمهما المتواصل في مجال الاكتشافات الأثرية وتقديم التسهيلات لعمل البعثات المصرية والأجنبية للكشف عن تاريخ مصر، عبر العصور من خلال المواقع الأثرية.

وأشار مدير عام آثار الإسكندرية، إلى أن مكتشفات المعبدالتي عثرت عليها البعثة خلال هذا الموسم والتي شملت عدد من اللقى الأثرية أهمها قناع جنائزي لسيدة، وثمانية رقائق ذهبية تمثل وريقات إكليل ذهبي، وثمانية أقنعة من الرخام ترجع إلى العصرين اليوناني والروماني، غيّر تصورنا عن معبدتابوزيريس .

ولفت إلى أنه خلال العشر سنوات الأخيرة، عثرت البعثة على مجموعة هامة من القطع الأثرية التي غيرت تصورنا عن معبدتابوزيريس ماجنا، حيث عثر داخل جدران المعبدعلى عدد من العملات التي تحمل اسم وصورة الملكة كليوباترا السابعة، بالإضافة إلى العديد من أجزاء التماثيل التي يعتقد أنها كانت تزين ساحات المعبدفيما مضى، بالإضافة إلى الكشف عن لوحات تأسيس المعبدوالتي أثبتت أنه تم بناءه على يد الملك بطليموس الرابع.

وكانت البعثة المصرية الدومينيكانية أعلنت الكشف عن ١٦ دفنة في مقابر منحوتة في الصخر من طراز لوكلي (فتحات الدفن الحائطية) والتي شاع استخدامها في العصرين اليوناني والروماني، وكشفت داخل هذه الفتحات عن عدد من المومياوات في حالة سيئة من الحفظ والتي تبرز سمات التحنيط في العصرين اليوناني والروماني، عثر عليها بقايا من الكارتوناج المذهب، بالإضافة إلى تمائم من رقاقات ذهبية على شكل لسان كانت توضع في فم المتوفي في طقس خاص لضمان قدرته على النطق في العالم الآخر أمام المحكمة الأوزيرية.

وقالت الدكتورة كاثلين مارتينيز، أن من أهم هذه المومياوات مومياوتين احتفظتا ببقايا اللفائف وأجزاء من طبقة الكارتوناج، الأولى عليها بقايا تذهيب وتحمل زخارف مذهبة تظهر المعبود أوزوريس إله العالم الآخر، بينما ترتدي المومياء الأخرى على رأسها تاج الآتف والمزين بقرون وحية الكوبرا عند الجبين، أما عند صدر المومياء تظهر زخرفة مذهبة تمثل القلادة العريضة يتدلى منها رأس الصقر رمز المعبود حورس.

بدوره قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الشكر إلى البعثة الدومينيكانية على الاكتشاف، مشيدا بالجهد الذي بذلوه في العثور على الاكتشاف الذي يدل على مكانة الإسكندرية التاريخية والتراثية.

نقل مكتشفات البعثة الدومينيكانية فى الاسكندرية الى المتحف القومى ومخزن ماريا

نقل مكتشفات البعثة الدومينيكانية فى الاسكندرية الى المتحف القومى ومخزن ماريا

نقل مكتشفات البعثة الدومينيكانية فى الاسكندرية الى المتحف القومى ومخزن ماريا

نقل مكتشفات البعثة الدومينيكانية فى الاسكندرية الى المتحف القومى ومخزن ماريا