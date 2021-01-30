شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة مشروع مودة تكشف دور المثقفات المجتمعيات بوزارة التضامن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت راندا فارس، مديرة مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المثقفات المجتمعيات هن العصب الأساسي لمشروع 2 كفاية، ويتبع لوزارة التضامن حوالي 1100 مثقفة، نفذوا ما يزيد عن 5 مليون زيارة طرق أبواب في 10 محافظات.

وأضافت فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن "2 كفاية" نتج عنه تحويل حوالي 700 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة، وبالتالي فهو نتائجه جيدة ومبشرة.

وأكدت فارس، أن المثقفات تم اختيارهن بعناية شديدة من حوالي 108 جمعية أهلية، فضلًا عن تدريبهن على محتوى دليل طرق الأبواب، بالإضافة لاشتراكهن في ما يزيد عن 4300 ندوة تابعة لوزارة التضامن.