شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون في احتفالية يوم البيئة الوطني بأسوان يطالبون بالتحول إلى الري الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المشاركون في إحتفالية يوم البيئة الوطنى في مصر، والتى نظمها الإتحاد النوعي للبيئة بأسوان بالتعاون مع مؤسسة وطن أخضر، عبر خاصية الزووم، على أهمية تغيير نمط تفكير المصرين حيال المياه لمواجهة حقيقة الندرة، مع ضرورة التحول إلى نظم الرى الحديث تدريجياً.

وطالب المشاركون بتحمل الدولة العبء الاكبر من فاتورة التحول للرى الحديث، وتقنين كميات المياه التي تعطى للمحاصيل المختلفة

وأوصوا بضرورة مراعاة البعد البيئى عند تحويل نظم الرى من التقليدى إلى الحديث

كما طالبوا باستخدام الطاقة النظيفة لانظمة الرى الحديثة في رى الزراعة المصرية، والاهتمام بفكرة الزراعة التجددية أو الزراعة العضوية التجددية ويعد هذا هو الاطلاق الأول للمصطلح في مصر.

كما أوصي المشاركون بالتحول إلى ممارسات الزراعة المتجددة للاستفادة بدورها الكبير في عزل الكربون بالتربة والحد من تغيرات المناخ.

وطالب المشاركون في التوصيات الصادرة، بارساء الاسس الرشيدة لتنمية مستدامة للثروات الطبيعية.، بالإضافة إلى مطالبة متخذ القرار بإدراج التنوع البيولوجي ضمن شروط والتزامات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الدكتور احمد زكى أبوكنيز رئيس الإتحاد النوعى للبيئة بأسوان، أن الإحتفالية إنطلقت تحت شعار التخضير بين الزراعة والبيئة وشارك فيها قرابة مائة عضو من العلماء والخبراء والمهتمين بشئون البيئة والتنوع الحيوي والزراعة في مصر وبحضور للاشقاء العرب، وادار الورشة خلال الاحتفالية المهندس سعيد اللبان الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.