شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تقدم خدمات الرعاية الأولية لأكثر من 9 ملايين مواطن خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار أعمال التطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، قدمت المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددها ٤٨٥ وحدة، الخدمات الطبية لأكثر من ٩ ملايين مواطن متردد عليها وذلك خلال عام ٢٠٢٠.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة بالعيادات الخارجية بتلك المراكز والوحدات الصحية لعدد ٢٣٣٩٤٩٧٩ مريض، والاستقبال والطوارئ لعدد ١١٨١٦٤ مواطنا، بالإضافة إلى خدمات متابعة الحوامل الجدد والتي قدمت لعدد ٩٨٢٣٥ مواطنا، كما تم تقديم الخدمات الطبية للحوامل المترددة على المراكز الطبية والوحدات الصحية والبالغ عددهن ٢٣٨٣٨١ سيدة، وتقديم الخدمات الطبية ومتابعة الأطفال لعدد ٨٧٤٢٤٩ طفلا، والتطعيمات الروتينية لعدد ١٢١٧٢٩١ طفلا، وتنظيم الأسرة لعدد ٢٢١٢٥٥٨ سيدة، بالإضافة إلى الخدمات المعملية والتي قدمت لعدد ١٤٧٨٨٣٢ مواطنا، كما تم تقديم خدمات طب الأسنان لعدد ٤٧٩٣٣٦ مواطنا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مقدما الشكر للإدارة العامة للطب الوقائي، ومديري الإدارات الصحية، وجميع الفرق الطبية وجميع العاملين والمشاركين في هذا العمل بالوحدات والمراكز الطبية، نظرا للجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.