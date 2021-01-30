شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: تطعيم 90% من الأطقم الطبية المستهدفة في «عزل العجمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، الانتهاء من تطعيم نحو 90% من المستهدف من الأطقم الطبية الموجودة في مستشفى العجمى المركزى، المخصص لفرز وعزل مصابى فيروس كورونا، بلقاح سينوفارم الصينى.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم ضم مستشفى الحميات والأمراض الباطنة، إلى سيستم وزارة الصحة لتصبح عدد المستشفيات التي يجري تطعيم الأطقم الطبية بها إلى 4، تضاف إلى مستشفيات العجمى وصدر المعمورة وصدر كوم الشقافة.

وأوضح أن المديرية توفر خدمات طبية للتعامل مع حالات كورونا من خلال 13 مستشفى، تضم العامرية، أبوقير العام، صدر المعمورة، الجمهورية العام، كوم الشقافة، الحميات، برج العرب، كرموز «العمال»، أبوقير التخصصى «طوسون»، العجمي، وجمال عبدالناصر للتأمين الصحي ورأس التين العام وجمال حمادة المركزي.

كانت وزارة الصحة أعلنت بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في إطار الحملة القومية للتطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن اللقاح ثبت فاعليته بنسبة 86% وقدرته على إنتاج الأجسام المضادة بنسبة 99%، وقدرته على منع حدوث الإصابات المتوسطة والعنيفة بنسبة 100%.

وحددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أماكن تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا بأنها ستكون داخل المستشفيات بالنسبة للأطقم الطبية بينما سيتم تطعيم المواطنين في 27 مركزًا في المحافظات، وأنه تم التعاقد على 100 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا، وأن مصر لديها استعدادات من لتبريد وحفظ 140 مليون جرعة، وأن مصر هي أول دولة تحصل على اللقاح.