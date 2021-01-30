شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يدشن مبادرة «حماية المستهلك من الغلاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، «مبادرة حماية المستهلك من الغلاء» بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتفقد محافظ المنوفية اصطفاف عدد (18) سيارة متنقلة أمام مقر الديوان العام بشبين الكوم، مشيراً إلى أن المبادرة انطلقت اليوم ولمدة شهر وتجوب مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف توفير عدد من السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مخفضة بنسبة (25 % ) عن أسعار السوق الحر تخفيفا على المواطنين، وقام المحافظ بالتأكد من جودة الأصناف وتاريخ الصلاحية والالتزام بالأسعار المحددة.

كما وجه «أبوليمون»، مدير مديرية التموين وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بإعداد تقرير عن المبادرة متضمنة عدد السلع الغذائية ونسب الإقبال عليها لتحديد السلع الأكثر طلباً وإحتياجا من قبل المواطنين لتوفيرها بكميات أكبر بالمنافذ المتنقلة لتغطي طلبات المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات محافظ المنوفية وتحتوي على مواد غذائية وهي ( السكر والزيت والمسلي والأرز والمكرونة ) بالإضافة إلى اللحوم والأسماك المجمدة، حيث يباع «1ك أرز بـ 6 جنيه، وسكر 800 جرام بـ7.5 جنيه، زيت 900جرام بـ 14 جنيه، اك سمن بـ 45 جنيه، فراخ كاملة 1200 جرام بـ 25 جنيه، برجر 1ك بـ35 جنيه، فيليه 900 جرام بـ 55 جنيه، 1ك عسل بـ35 جنيه».

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود محافظة المنوفية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والتي تهدف إلى بيع عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفاً عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.