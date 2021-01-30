شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الأحوال الجوية وعودة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى كفرالشيخ، تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية وسطوع للشمس وعودة الدفء. وقال محمد شرابي، نقيب الصيادين ببرج البرلس، إنه تم فتح ميناء الصيد ببرج البرلس للملاحة وإن مراكب الصيد خرجت، فجر اليوم، للصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد توقفها لعدة أيام لسوء الأحوال الجوية.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على استمرار الاستعداد لأي متقلبات جوية وسقوط أمطار والتخلص من مخلفاتها أولا بأول بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، كما شدد على استغلال فرصة توقف هطول الأمطار والتخلص من أي مخلفات أمطار موجودة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخرا.