شكرا لقرائتكم خبر عن حبس فني تبريد قتل بائعًا متجولًا لخلافات بينهما بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، حبس «فنى تبريد» 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد لاتهامه بقتل بائع متجول بسبب خلافات بينهما عقب تعاطي المخدرات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة بائع متجول، مقيم بالقاهرة، داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، وعدم وجود متعلقاته الشخصية وسلامة جميع منافذ الشقة.

تم تشكل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فنى تبريد وتكييف، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى و4 هواتف محمولة وكمية من المشغولات الفضية، وبمواجهته أقر بأنه عقب تعرفه على المجنى عليه لسابقة قيامه بإصلاح أحد الأجهزة الكهربائية بالشقة محل الواقعة «مستأجرة للمجنى عليه» وبتاريخ الواقعة توجه للشقة محل البلاغ وقام برفقة المجنى عليه بتعاطى كمية من من المواد المخدرة وأثناء ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بخنقه باستخدام قطعة من القماش «كوفية» فأودى بحياته واستولى من الشقة على المبلغ المالى وهاتفي محمول وكمية من المشغولات الفضية، وأضاف بقيامه بشراء هاتفي محمول آخرين من المبلغ المستولى عليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته إلى النيابة أمرت بحبس المتهم وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على المسروقات.