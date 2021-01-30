شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الوادي الجديد»: المرور على الزراعات والمحاصيل بشرق العوينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إنه تم البدء في المرور على الزراعات بمنطقة شرق العوينات للمرور على الزراعات والمحاصيل المختلفة بالمنطقة الزراعية الاستثمارية العملاقة التي تضم عدد من الشركات الزراعية.

وقال إن المرور يتم من خلال وكيل مديرية الزراعة، ورئيس قسم البساتين بالإدارة الزراعية بموط ومسئول منطقة شرق العوينات، للإطمئنان على المحاصيل المنزرعة والتعرف على أي مشكلات تواجه الشركات.

وأضاف، أن العوينات تضم مساحة 125135 فدان منزرعة بالقمح هذا العام، وزراعة مساحات كبيرة من الشعير والبطاطس، حيث بلغ المنزرع من البطاطس 49482 فدان ومن الشعير 5700فدان، مشيرا إلى أن القطاع الزراعى يواصل المرور الدورى على المناطق الزراعية المختلفة، لضمان جودة المحاصيل المنزرعة وتوفير الإرشادات اللازمة.