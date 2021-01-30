شكرا لقرائتكم خبر عن «كاش الخير».. مبادرة لسداد ديون السيدات الغارمات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجموعة من الشباب السيناوي في مدينة العريش، مبادرة تحت أسم «كاش الخير»، وذلك لسداد ديون السيدات الغارمات في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء.

وأكد سامح الطيار، أحد الشباب القائمين على المبادرة، أن مجموعة من الشباب المتطوع من مدينة العريش قاموا بإطلاق المبادرة لسداد ديون السيدات السيناويات الغارمات والذين صدر ضدهم أحكام بالحبس في قضايا ديون تعثروا في سدادها بسبب الظروف الاقتصادية.

أضاف الطيار، أن المبادرة تحت شعار«من الغلبان..إلى الغلبان»، حيث تستهدف جمع الأموال من البسطاء، وأن كانت تلك الأموال بسيطة..مشيرًا إلى تبرع أحد البسطاء بمبلغ 3 جنيهات كأقل مبلغ تم تحويله لسداد ديون الغارمات، فيما تبرع آخرون بمبالغ تراوحت بين 20 إلى 200 جنيه.

أشار الطيار، أن المبادرة فور أطلاقها تمكنت من جمع مبلغ 15 ألف جنيه، تم سداد ديون عدد 3 غارمات، حيث تفاعل المواطنون مع المبادرة فور انطلاقها..مناشدًا رجال الأعمال بالمشاركة في المبادرة حتي يتم سداد جميع ديون الغارمات بشمال سيناء، حيث أن المستهدف سداد ديون 2100 غارمة.

لفت الطيار، إلى تخصيص رقم هاتف محمول لتحويل الأموال عليه لصالح سداد ديون الغارمات..مشيرًا إلى اختيار خدمة «كاش»، لمعرفة رصيد الأموال التي تم تحويلها وتم سداد الديون بها بكل شفافية وأمانة.

قال الطيار، أن هناك عدد من الإجراءات يتم اتخاذها لسداد ديون الغارمات من بينها التأكد من صدور أحكام قضائية بالحبس، والتأكد من استحقاق الغارمة في سداد دينها، والتواصل مع أصحاب إيصالات الأمانة لترك جزء من الدين مقابل سداده كاملًا.