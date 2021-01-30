شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بشمال سيناء تجتمع لمناقشة عدد من الموضوعات..الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، بهد غدًا الاثنين، اجتماعًا في مقر الغرفة بالعريش لمناقشة عدد من الموضوعات.

وأكد بيان نشر علي صفحتها الرسمية علي الفيسبوك:" علي رؤساء الشعب الحضور لمقر الغرفة بالعريش للأهمية، لعقد اجتماع يوم الاثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات والتي من بينها، المعوقات التي تواجه التجار وطرح الرؤي وسبل حلها وعرضها علي المسئولين".

من ناحية أخري طالب عدد من التجار بسرعة إصدار السجلات التجارية ، وفتح المنطقة الحرفية بالعريش .