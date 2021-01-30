شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير خزانات وحدات الكُلى الصناعية في مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، عن تطهير خزانات وحدات الكُلى الصناعية في مستشفى العريش العام.

وأكد فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، على تطهير خزانات الكُلى الصناعية بمستشفى العريش العام، بإجمالي ٨ خزانات، وذلك تحت إشراف مراقبي صحة البيئة بالإدارة الصحية بالعريش ومراقبي صحة البيئة بوسط المدينة.

وأشار عثمان، إلى أنه بجانب تطهير الخزانات، تم تطهير سيارة نقل المياه الخاصة بوحدة الكُلى، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة، وتكليفات الدكتور رمضان توفيق إسحاق، مدير عام الطب الوقائي.