شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة " تبدأ تنفيذ حملة مكافحة القوارض لحماية محصول القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏قال الدكتورعباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة ، أطلقت الحملة القومية لمكافحة القوارض والتى من المقرر أن تستمر حتى 15 مارس المقبل، من خلال إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات لحماية المحصول .

وأوضح تقريرصادر عن وزارة الزراعة ، أن الوزارة تنفذ 3 حملات جماعية لمكافحة القوارض ، بالإضافة إلى عمليات الصيانة المستمرة للمحاصيل القائمة بالمبيدات المتوفرة بكل محافظة لرفع المعاناة عن المزارعين وتقليل الخسائر التى تسببها الفئران فى المحاصيل الزراعية والأضرار الصحية الناجمة عنها وحدوث التوازن الطبيعى بين القوارض وأعدائها الطبيعية.