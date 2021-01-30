شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توقع اتفاق لإنشاء البوابة "الجيو مكانية".. اعرف أهميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومنجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة، على الاتفاق الاطارى للتعاون بين الوزارة والبرنامج والاتفاق على مجالات التعاون المشترك وذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية مركز الأقصر التنسيقى للابتكار ونقل المعرفة بمشاركة كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والبرنامج.

وسيتم التعاون بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة المقبلة فى عدد من المجالات ومن بينها الربط بين مركز الأقصر ومركز "نارو" مقر إقليم الشمال الأفريقى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والذى تستضيفه القاهرة لتبادل ونشر التجارب الناجحة والخاصة بمشروعات وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومشروعات مبادرة حياة كريمة ومجالات تنمية المدن .

وستشمل مجالات التعاون بين الجانبين ضمن الاتفاق الإطارى تنفيذ البوابة "الجيو مكانية" لوزارة التنمية المحلية والتى تهدف إلى رصد ومتابعة كافة المشروعات والخدمات التى تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات، عبر إنشاء وحدة نظم المعلومات الجيو مكانية بالوزارة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية موحدة وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والمحافظات وبناء نظام لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات، حيث سيقدم البرنامج الدعم الفنى والتقنى لتحديد الهيكل التنظيمى والكوادر الفنية المطلوبة حيث تم تدريبى عدد من العاملين بالوزارة على أحدث برامج نظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع احدى الشركات الكبرى.

كما يشمل الاتفاق الإطارى إنشاء منصة التجارة الالكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية بهدف دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصادياً وتحسين القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة فى الوصول للأسواق، وستقوم الوزارة بالتنسيق الأساسى بين مختلف الوزارات والهيئات التنفيذية المحلية لتحسين معيشة المجتمعات المحلية وتحسين آلية تقديم الخدمات، وستقوم الوزارة بالإشراف على المنصة بالتعاون مع البرنامج .

وقال شعراوى إن هذه المنصة ستعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات ومساعدة بعض القرى التى تتميز بصناعة المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية والبيئة للترويج والتسويق لتلك المنتجات داخلياً وخارجياً .

ويتضمن الاتفاق الاطارى بين الجانبين أيضاً مشروع دعم مجتمعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى صعيد مصر والذى يقوم البرنامج بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة فى محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والذى سيتم التوسع فى حوالى 60 قرية جديدة بمحافظات الصعيد خلال الفترة الحالية، ويهدف هذا المشروع الى زيادة الانتاج من المحاصيل الزراعية، زيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل واستدامتها والحفاظ عليها.

وقال منجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة انه سيتم الانتهاء خلال شهر من تنفيذ المنصة الالكترونية والبوابة الجيو مكانية، وقدم الشكر على الدعم والاهتمام الذى يقدمه وزير التنمية المحلية والوزارة للانتهاء من تلك المشروعات المهمة .