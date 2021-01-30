شكرا لقرائتكم خبر عن 22 قطارا صينيا بمشروع القطار الكهربائى السلام - العاصمة أولها يصل أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه جارى حاليا تصنيع القطارات الصينية التى ستعمل بمشروع القطار الكهربائى السلام - العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان بعد تنفيذه وعددها 22 قطار ومخطط وصول القطار الأول منها أغسطس المقبل.

ومشروع القطار الكهربائى يمتد بطول 90 كم ويحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) فى محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائى السريع العلمين/ العين السخنة المخطط تنفيذه فى محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائى السريع.

ويبدأ مشروع القطار المكهرب من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالًا بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالًا بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوبًا من محطة الروبيكى إلى العاصمة الإدارية الجديدة واصلا حتى المدينة الرياضية الجديدة.

وينطلق المشروع من مدينة السلام حيث محطة عدلى منصور أولى محطات مشروع القطار المكهرب، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان، حيث يمثل هذا المسار المرحلة الأولى من المشروع، ويمر مشروع القطار المكهربخلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوى يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلى، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطارالمكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطارالمكهرب.