شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: موسم زراعات القمح مبشر بالخير ولم نرصد أى أمراض على المحصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن حالة المساحات المنزرعة من محصول القمح الموسم الحالى مبشرة بالخير، ولم نرصد أى تغيرات أو أمراض على المحصول بسب التقلبات الجوية، وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج وأن هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح يشارك فيها قطاع الخدمات والمتابعة مع معهد المحاصيل الحقلية ومعهد أمراض النبات ومهندسى الإرشاد الزراعى بالإضافة إلى تكليفات للمديرية بالمحافظات بالمتابعة الدورية،

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية والمتابعة، فى تصريحات ”الخليج 365”، أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف عمل اللجان المرورية على زراعات القمح لزيادة الإنتاج من خلال الارشادات والتوصيات الفنية ،وحل اى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الانبات لزيادة الإنتاج، واستمرار صرف الأسمدة للمحصول .

وتابع رئيس الخدمات الزراعية، أن هناك لجانا دورية للمرور على زراعات القمح، وتكليفات لـ 28 مديرية بالمتابعة الدورية، مشير الى أنه منذ بدء زراعة المحصول الأول" القمح تم توفير جميع تقاوى القمح المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة للمحصول الأول، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، عمل برامج توعوية لحث المزارعين على اتباع الارشادات الفنية التى يقدمها متخصصون من مركز البحوث الزراعية، وقطاع الخدمات الزراعية لزيادة مساحات القمح.