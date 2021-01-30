شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية تكشف صفاء الأجواء ورياح جنوبية تقلل فرص سقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تكشف صفاء فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ورياح جنوبية غربية تعمل على انخفاض فرص الأمطار تمامًا .

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح الجنوبية تؤدى أيضا لرفع فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا كما تنشط الرياح التى تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، وصقيع على المزروعات فى وسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة.