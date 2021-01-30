شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية لأهالى قربة البغدادى بالأقصر: "احنا جايين نخدمكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، جولته لمحافظة الأقصر بزيارة قرية البغدادى التابعة لمركز ومدينة البياضية، حيث تفقد شعراوى والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومنجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والبرنامج أنشطة مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى المنفذة بالقرية.

واستمع شعراوى، من المزارعين إلى تفاصيل مشروع التغيرات المناخية بالبغدادى والذى يعد أحد مشروعات برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة لدعم أكثر من 120 ألف شخص من خلال التدخلات المنفذة لمواجهة تغير المناخ والتوعية، وتعد قرية البغدادى واحدة من 64 مجتمعاً ريفياً يقدم لها البرنامج الدعم للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى صعيد مصر ومساعدتهم على تقليل خسائر محاصيلهم وزيادتها من خلال تجميع الأراضى وتحسين تقنيات الزراعة والرى واستخدام الطاقة النظيفة لضخ المياه واستخدام أنواع أفضل من البذور واستخدام الآلات .

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر، عددا من المشروعات فى قرية البغدادى وعلى رأسها تبطين الترع وتقنيات زراعة محسنة وتجميع حيازات الأراضى ومحطة طاقة شمسية، وأشاد شعراوى بمشروع دعم مجتمعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بقرية البغدادى والذى يقوم البرنامج بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة فى محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والذى سيتم التوسع فى حوالى 60 قرية جديدة بمحافظات الصعيد خلال الفترة الحالية، ويهدف هذا المشروع الى زيادة الانتاج من المحاصيل الزراعية، زيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل واستدامتها والحفاظ عليها.

وعقب ذلك أجرى شعراوى زيارة الى مقر إحدى الجمعيات الخيرية بالقرية، حيث استمع إلى جهود برنامج الاغذية العالمى لدعم الجمعية فى مساعدة ودعم الأسر وتقديم الرعاية الاجتماعية والمجتمعية لهم وتقديم قروض للسيدات لتمويل أنشطة اقتصادية مثل الإنتاج الحيوانى والداجنى والمشروعات الزراعية الصغيرة مثل تجفيف الطماطم، والتى يأمل البرنامج فى ربطها بالمبادرات الناجحة والمتميزة لوزارة التنمية المحلية فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

واستمع شعراوى والمحافظ الى تجارب عدد من السيدات بالقرية فى اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ووجه شعراوى بدعم سيدات القرية للتوسع فى مشروعاتهم الحالية فى إطار جهود الوزارة لتمكين المرأة اقتصادياً وتقديم الرعاية الاجتماعية .

ووجه وزير التنمية المحلية بافتتاح منافذ بمركز البياضية لبيع منتجات السيدات من القرية ومساعدتهن فى التسويق وزيادة الدخل والتوسع فى انشطتهم الاقتصادية.

و أشار المستشار مصطفى ألهم إلى انه سيتم عقد لقاء مع السيدات بالقرية مع مسئولى المشروعات الصغيرة بالمحافظة وتوفير المنافذ لهم مجاناً بما يساعد فى تسويق تلك المنتجات.

وقال شعراوى موجهًا حديثه لسيدات القرية والأهالى: "احنا جايين علشان نخدمكم وده شغلنا وهنساعدكم فى زيادة مشروعاتكم"، ووجه وزير التنمية المحلية بتوفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية للسيدات فى القرية .

ومن جانبه أوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر أن مشروع التغيرات المناخية يأتى فى إطار خطة محافظة الأقصر لتطوير المنظومة الزراعية لما لها من أهمية كبيرة فى مسيرة التنمية والتقدم وفقاً لرؤية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، ويضم المشروع 4 أفرع بمراكز المحافظة وتشمل مركز البياضية "الحبيل – البغدادى"، ومركز الطود "الطود شرق- العديسات بحري"، ومركز أرمنت "أرمنت الحيط – المحامييد بحرى"، ومركز إسنا "النجوع قبلى – كومير – توماس 3"، مشيراً الى ان قرية البغدادى هى واحدة من بين 64 قرية فى صعيد مصر يدعمها المشروع المشترك الذى تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبرنامج الأغذية العالمى، وتساعد هذه الشراكة الناجحة بين برنامج الأغذية العالمى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى صغار المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، وتشجع على استخدام تقنيات توفير المياه واستخدام حلول مبتكرة أخرى.

ومن جانبه أعرب منجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة عن اعتزاز البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية فى مختلف مجالات التعاون الحالية .

وأكد منجستاب هايلى، على أهمية الدور الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية لدعم تنفيذ مشروعات برنامج الأغذية العالمى بالمحافظات المصرية خاصة فى إطار التنسيق بين البرنامج ووزارة التعاون الدولى خلال الفترة الحالية لتطوير عدد من القرى بالمحافظات، وأشاد هايلى بدور الوزارة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمحافظات، مؤكداً أن الشراكة مع وزارة التنمية المحلية هامة جداً للبرنامج خلال الفترة الحالية .

وعرض مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة آخر مستجدات المشروعات التى يقوم البرنامج بتنفيذها على أرض المحافظات حالياً خاصة برامج تمكين المرأة والشباب ودعم صغار المزارعين و زيادة الناتج الزراعى عن طريق توحيد الحيازات وتقديم الدعم الفنى لهم، لافتاً إلى أن البرنامج يعمل على كل فئات الأسرة فى القرى للمساعدة فى توفير فرص عمل وتحسين أوضاعهم المعيشية .

وأشار هايلى إلى أنه من المقرر أن ينفذ البرنامج مشروعات فى 60 قرية جديدة فى 5 محافظات بالصعيد أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط بتمويل من الحكومة الهولندية والجهات المعنية المصرية عبر تقديم الدعم للمزارعين لتوحيد الحيازات للأراضى الزراعية الصغيرة واستخدام أساليب الرى الحديث بعد النجاح الذى حققه هذا المشروع فى 60 قرية بالمرحلة الأولى ورغبة المزارعين فى عدد كبير من القرى للاستفادة منه وفقاً للمعايير التى وضعتها وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .