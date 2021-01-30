شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات" تبدأ صرف معاشات شهر فبراير الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة العامة للتأمينات لصرف معاشات فبراير اعتبارا من يوم الاثنين المقبل اول الشهر وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن المقرر صرف المعاشات وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

على جانب اخر تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث يتم الصرف بانتظام بجانب أيضًا الاستمرار فى معاشات يناير الجارى وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتتضمن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر.

أجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، لمستحقى المعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، مثل الأرامل والوالدين والأبناء وغيرهم، الحق فى الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية قواعد وشروط للجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم (الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين).

وفى هذا الصدد، نص قانون التأمينات الاجتماعية على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

1 ـ يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

2 ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

3 ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4 ـ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5 ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6 ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.