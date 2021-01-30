شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل لرفع كفاءتها، وتشمل أعمال التطوير إقامة نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك وتقليم الأشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات .

كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء .

وتقع حديقة الطفل على مساحة 20 فدان بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر وتعد متنفس لأهالى المنطقة كما تضم ملاهى وكافيتريات وملاعب لألعاب الشارع

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والانارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم، وطالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خاصة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة هى أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه حول التمثال الأثرى الذى يتوسط الجزيرة الوسطى .



أعمال تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر



اللواء خالد عبد العال يتفقد حديقة الطفل بمدينة نصر



تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر



حديقة الطفل بمدينة نصر



محافظ القاهرة داخل حديقة الطفل بمدينة نصر