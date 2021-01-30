شكرا لقرائتكم خبر عن عروض سينما وورش تصنيع عرائس بثقافة المنيا وتواصل احتفالات الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، من خلال أنشطة اون لاين قدم قصر ثقافة المنيا فقرة الإطلاع على نموذج لمدفأة بسيط مع المهندسة سهام صلاح، بجانب ورشة فنية للمواهب لتصنيع العرائس باستخدام الفوم الملون بمكتبة الطفل مع الفنانات إيمان ابو ستيت، ليلى محمد قطب. بالإضافة إلى تقديم عرض سينما للأطفال وفيلم «دكان عم فندى» تأليف وإخراج حسن نور .

وأعد بيت ثقافة جاهين ورشة فنية من خامات البيئة وتصميم فازة ورد «من الصدف» باستخدام الصدف، وألوان الجواش وورق الكانسون مع الفنانة هبه مصطفى عزت، كما قدم بيت ثقافة سمالوط فيلم بعنوان «كنت أعرفه» «الثلاجة» من إنتاج الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة وذلك احتفالا بأعياد الشرطة.

أقام بيت ثقافة مطاى محاضرة بعنوان «عيد الشرطة وثوره ٢٥ يناير» حاضرها الدكتور محمد عبدالظاهر وذلك بجمعيه تنمية المجتمع بإدقاق المسك، بينما قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفرقة كورال الأطفال وأغنية «أرمى حمولك» للفنان عبدالرحمن احمد فتح الباب، وعقد بيت ثقافة العدوة محاضرة تثقيفية للأطفال بعنوان «الوطنية والإنتماء» حاضرها خالد غريب، تحدث فيها عن معنى الوطنية وحب الأوطان بصفة عامة وخاصة لمصرنا الحبيبة وحث الشباب على حب هذا الوطن الغالي، كما حثت عليه الأديان والدفاع عنه والانتماء اليه، وبذل كل الجهد في الدفاع عنه والمحافظة على أرضه وتقدمه.