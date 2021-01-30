شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: تنفيذ فعاليتين لنشر الوعي البيئي في العبور ومدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار سعي وزارة البيئة لتوسيع دائرة المشاركين من الشباب في احداث صحوة بيئية، شاركت الوزارة مع (مبادرة شجرها) بتنفيذ فاعليتين لنشر الوعي البيئي بزراعة أشجار مثمرة، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية مشاركة المجتمع المدني في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وتم تنفيذ الفاعلية الأولى في مدينة العبور وذلك بزراعة أشجار مثمرة في أحدى شوارع المدينة، كما تم تنفيذ ورشة عمل نظري وعملي بمدينة نصر عن أهمية زراعة الأشجار والحفاظ على البيئة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.