شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 752 حكمًا قضائيًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، حملاتها لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 752 أحكاما قضائية ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ 146 حكما بالحبس الجزئي و37 حكم مستأنف و339 غرامة و228 مخالفات متنوعة.