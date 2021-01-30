شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز الخدمات التموينية بقرية أصفون في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم السبت، افتتاح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية أصفون، بحضور كل من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وإبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، عبدالرازق الصافي وكيل مديرية التموين، فراج محمد أمين مدير مكتب تموين إسنا، محمود أبوالوفا مدير الرقابة التموينية بإسنا، ناصر طايع رئيس مكتب تموين أصفون، وحجاج المريجي مفتش تموين إسنا، وذلك عقب انتهاء عمليات تجهيزه وفرشه بالكامل لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

يتضمن المركز 5 شبابيك وصالة انتظار للمواطنين وغرف حفظ المستندات وتم تخصيص عدد 1 شباك لكبار السن وأصحاب الهمم وتبلغ مساحته حوالي 130 مترا مربعا وتم تجهيزه بجميع الأجهزة بما فيها النداء الآلي وحاسبات آلية وكافة المكاتب والمقاعد من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه من المقرر أن يقدم مركز الخدمات التموينية الجديد بقرية أصفون، خدمات متكاملة للمواطنين تكون مهمتها تلقى طلبات المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى أو إضافة المواليد، وتقديم خدمات تموينية متطورة تعمل وفقاً للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، والذى سيعمل على إنهاء الطوابير أمام المكاتب التموينية.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن المديرية نجحت في السير على خطى الدعم الكبير للمواطنين بإنشاء 14 مركز للخدمات التموينية المتطورة، وذلك لإنهاء طوابير المواطنين أمام مكاتب التموين بعد تحويل الكثير منها إلى مراكز أداء خدمة وقصر أداء عملها على المواطنين فقط، حيث يتم استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف أو فصل اجتماعى بسهولة ويسر حتى أصبح الحصول على الخدمة لا يتعدى من 10 إلى 15 دقيقة داخل مركز الخدمة المتطور من خلال منظومة تسجيل بيانات طالب الخدمة إلكترونيا.

يأتي ذلك ضمن خطة التطوير ولمواكبة التحول الرقمي وتنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر من أجل تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بجودة وكرامة.