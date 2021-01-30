شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والحكومية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية، والقرى والشوارع والميادين ودور العبادة، ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة، بالتنسيق والمشاركة بين مديريات الصحة، والطب البيطري، والزراعة، والتضامن الإجتماعي، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان سلامة المواطنين، وتفعيلا ً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة، أنه تم إجراء أعمال الرش والتطهير بديوان عام المديرية والإدارات الداخلية، وكذلك الإدارات الزراعية بههيا وبلبيس ومكتبي زراعة القرين والصوفية، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه، بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين عن طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، استمرار التعاون مع كافة المديريات الخدمية والهيئات، لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها بصفة دورية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين متلقي الخدمة، وللعبور من هذه الجائحة بسلام.