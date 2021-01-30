شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام مكبرات الصوت لمنع البناء بدون ترخيص في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد محمد صلاح ابو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، تم التنبيه بمكبرات الصوت على المواطنين داخل قرية البرجاية والتوابع، بعدم البناء إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للشروط الموضوعة حتى لا يتعرض المواطن للمساءلة .

وأضاف «صلاح»، تم إيقاف ٣ حالات تعدى بالبناء على أملاك دولة بقرية صفط اللبن بمساحة ٧٠٠م وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

أكد «صلاح» على المتابعة المستمرة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتطبيق القانون بكل حزم والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين المنظمة لأعمال البناء، حيث أفاد عماد محمود رئيس قرية البرجاية إنه في ضوء المتابعات المستمرة وعلى مدار الساعة تم