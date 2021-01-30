شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعه قناه السويس عن فتح باب التقديم الإلكتروني لكليات الزراعة، السياحه والفنادق، معهد الدراسات الافرو اسيويه (لكل الشعب ما عدا الدراسات الاسلاميه - السنه التاهيليه)، كليه الآداب (قسم اللغه الصينيه)، كليه التجاره (البرامج المهنيه MBA و MPA وDBA) للفصل الدراسي الثاني على أن يكون التقديم الإلكتروني بصفه مبدئيه ويتم استلام أصول الشهادات والأوراق بعد انتهاء اجازه منتصف العام وفي المواعيد التى ستعلن عنها لاحقا الكليات /المعاهد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتوره ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

على ان يتم التسجيل الالكتروني على الرابط التالي

http://mis.suez.edu.eg/umis/Registration/register_mis.aspx

ويمكن مشاهدة الفيديو التوضيحي التالي لمعرفة كيفية التسجيل الالكتروني للدراسات العليا