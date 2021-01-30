شكرا لقرائتكم خبر عن غضب أمريكي بسبب تطعيم العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية ان العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001 خالد شيخ محمد المعتقل حاليا في جوانتانامو قد يتلقى اللقاح قبل أن يحصل عليه ملايين الأمريكيين.

وبحسب «فوكس نيوز»، من المقرر أن يتلقى خالد شيخ محمد ومعتقلون آخرون معه في السجن القريب من كوبا جرعات لقاح خلال أيام، بحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.

في الولايات المتحدة، تم توزيع اللقاحات وفقًا للمجموعات المؤهلة، مع وجود العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى المعرضين للخطر وكبار السن من بين المتلقين الأوائل للقاح.

لكن الحديث عن تطعيم سجناء جوانتانامو أغضب الملايين من الأمريكيين المنتظرين للقاح، وأثار الكثير من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن الانتقادات الشديدة لهذه الخطوة.

من بين منتقدي هذه الخطوة رجل إطفاء متقاعد من مدينة نيويورك يُدعى مايكل أوكونيل، والذي كان من بين أولئك الذين قاموا بأعمال البحث والإنقاذ بعد ضرب أبراج مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001.

قال أوكونيل: «هذه طعنة حقيقية في الظهر.. إنه أمر مزعج للغاية ومثير للاشمئزاز».

من جهة أخرى، أثارت صورة نشرها «أو جي سيمبسون» لاعب اتحاد كرة القدم الأمريكي السابق، المتهم بالقتل وإدانته بالسرقة، أثناء تلقيه اللقاح، غضب العديد من الأمريكيين على مواقع التواصل.

أعرب أمريكيون عن انتقادهم أن سيمبسون، المتهم بقتل زوجته السابقة وصديقه عام 1994، تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، قبل ملايين الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم في أمس الحاجة إليه.

ونشر سيمبسون تغريدة على حسابه على تويتر، قال فيها: «احصل على جرعتك، لقد تلقيت جرعتي»، وأرفق تغريدة بصورة له وهو يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا.



عاش سيمبسون في نيفادا منذ إطلاق سراحه في عام 2017، وتم تصويره في لاس فيجاس يوم الجمعة.



قال محامي سيمبسون مالكولم لافيرن، «إذا كان عمرك يزيد عن 70 عامًا، فأنت مؤهل للتطعيم والتصوير أيضا، لا توجد محاباة لكونك من المشاهير، هذا لا علاقة له بالتقاط الصورة».

تم إطلاق سراح سيمبسون من مركز لوفلوك الإصلاحي في نيفادا في 1 أكتوبر 2017، بعد أن قضى 9 سنوات في السجن بعد إدانته بارتكاب عملية سطو فاشلة في غرفة فندق في عام 2007 في لاس فيجاس.