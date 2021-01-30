شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 312 زجاجة زيت و720 كيلو سكر مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبه، ترأس محمد محيي، مدير إدارة تموين أبوكبير، حملة تفتيشية ورقابية على الأنشطه التجارية لضبط المخالفين، أسفرت جهودها عن تحرير المحضر رقم ٣١١ ضد«ا. ع. ا» لحيازته 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمحضر رقم ٣١٢ جنح اد ط ضد «ا. م» والمقيم بالبوها البلد كفر صقر، وذلك لحيازته كمية من الزيت التمويني المدعم وقدرها 26 كرتونة زيت بكل كرتونة 12زجاجة، كما تم التحفظ على 36 ربطة سكر زنة 20 كيلو جرام، وتم التحفظ على 10 كيس ملح طعام محملين على السيارة رقم 5684 كفر صقر، لتهريبهم وبيعهم في السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تحرير المحضر رقم ٣١٣ جنح ا د ط ضد «ا. م .ع» والمقيم بناطورة كفر صقر، لحيازته 85 شكارة لوريا مدعم من قبل الدولة ومحظور تداولها بالأسواق.