شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح عطل مفاجئ بخط الطرد بمحطة كوم الأطرون بطوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية فرع طوخ بفرق الصيانة، لإصلاح العطل المفاجئ بخط الطرد الخارج من محطة رفع صرف صحي كوم الأطرون، قطر ٤٥٠ مم.

قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إنه جاري أعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط الطرد، في أقرب وقت.

وأضاف «مجاهد»، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم قطع مياه الشرب لحين الانتهاء من عمليات الاصلاح وسوف يتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب خلال فترة الانقطاع ولحين عودة المياه مرى أخرى.

اصلاح خط طرد كوم الاطرون

اصلاح خط طرد كوم الاطرون