شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يلتقي بالعاملين بمركز الخدمات الاستيرادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجهد العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة داخل الدائرة الجمركية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد للعاملين بالمركز بحضور الأستاذ محمد نعيم مدير الجهاز التنفيذي. وأكد المحافظ، على قيام المركز بإعداد قاعدة بيانات كاملة عن حركة الاستيراد والتجارة والمستوردين بالمنطقة الحرة، وأن تطوير المركز يأتي مواكبا لعمليات التطوير التي شهدتها كافة الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة في إطار مشروع المدينة الرقمية والذي انطلق من بورسعيد.

كما أشاد المحافظ، خلال اللقاء، بالجهود التي بذلها مسئولي الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لتنفيذ الاجراءات والضوابط التي تم تطبيقها موخرا لضبط حركة الاستيراد والتجارة في المنطقة الحرة.