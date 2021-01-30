شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبداللطيف مديرًا لمتحف العريش القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، قرارًا بتكليف محمد محمد عبداللطيف، بالعمل مديرًا لمتحف العريش القومي، وصالح سليمان سالمان بالعمل وكيلًا للمتحف.

كما شمل القرار، تكليف حسام أحمد عبدالرحمن، بالعمل مديرًا للشئون الأثرية بالمتحف، وأحمد يحي حسانين، بالعمل مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بالمتحف، وليلي جمعه العبد، بالعمل مديرًا للشئون الإدارية والمالية بالمتحف، ومصطفى فايز عبدالعزيز، بالعمل مسؤول السلامة والصحة المهنية بالمتحف.

يذكر أنه تم افتتاح المتحف، في 16 مارس من عام 2008، بتكلفة بلغت حينها نحو 45 مليون جنيهًا، حيث يضم 8 قاعـات وهى تجسد تاريخ سيناء عبر العصور المختلفة.