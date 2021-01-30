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محمد عبداللطيف مديرًا لمتحف العريش القومي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، قرارًا بتكليف محمد محمد عبداللطيف، بالعمل مديرًا لمتحف العريش القومي، وصالح سليمان سالمان بالعمل وكيلًا للمتحف.

كما شمل القرار، تكليف حسام أحمد عبدالرحمن، بالعمل مديرًا للشئون الأثرية بالمتحف، وأحمد يحي حسانين، بالعمل مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بالمتحف، وليلي جمعه العبد، بالعمل مديرًا للشئون الإدارية والمالية بالمتحف، ومصطفى فايز عبدالعزيز، بالعمل مسؤول السلامة والصحة المهنية بالمتحف.

يذكر أنه تم افتتاح المتحف، في 16 مارس من عام 2008، بتكلفة بلغت حينها نحو 45 مليون جنيهًا، حيث يضم 8 قاعـات وهى تجسد تاريخ سيناء عبر العصور المختلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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