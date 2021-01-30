شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانيات المنيا تنظم المشاركة في القداسات.. وتعلق قاعات العزاء والزيارات المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مطرانيات بالمنيا، بيانات تنظيم المشاركة في صلوات القداسات الإلهية، بنسبة حضور 25 % من مساحة الكنيسة بواقع «فرد لكل دكه»، واستأنف مدارس الأحد الصباحية وخدمة التربية الكنسية والاجتماعات الفئوية وفصول محو الأمية، والتنمية بواقع نسبة حضور 25 % .

وأكد الأنبا ديمتريوس، أسقف مطرانيه ملوي وانصا والاشمونين للأقباط الأرثوذكس، في بيان على الصفحة الرسمية للمطرانية، إمكانية قداسي الأحد والجمعة أسبوعيا على أن يتم بث القداسات والعشيات والاجتماعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لكل كنيسة قدر المستطاع .

وقرر الأنبا ديمتريوس، تعليق صلوات الثالث والحميم والقناديل وتبريك المنازل، وقاعات العزاء والزيارات المنزلية، ويكتفي بالافتقاد تليفونيا، وباستخدام وسائل الاتصال. بينما تتم الأكاليل والخطوبة بحضور كاهن واحد فقط وشماس مع العروسين ولا يزيد عدد الحضور عن 50 فرد بواقع فرد لكل دكه ،

كما اصدر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص، بيان ينظم خدمة الكنيسة بنسبة 25 % وبذات البنود المتفق عليها والصادرة عن الكاتدرائية. مع التأكيد على كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد .

بيان مطرانيات المنيا