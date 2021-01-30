شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال المصريين بإيطاليا يبعثون تحية لرجال الشرطة بمعكسر "اتكلم عربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات المعسكر الحادى عشر لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين فى دولة إيطاليا، اليوم السبت عبر تطبيق "زووم"، بحضور السفير هشام بدر السفير المصرى فى إيطاليا، والقنصل العام المصرى بميلانو إيهاب أبوسريع، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغانى التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم فى إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التى أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتى دخلت حيز التنفيذ رسميا فى أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، وفرنسا، وبلجيكا.

وخلال معسكر اليوم، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين ووجهت الشكر للسفير المصرى فى إيطاليا والقنصل العام المصرى فى ميلانو، لحضورهم ومشاركتهم فى المعسكر الحادى عشر، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المعسكرات لأبنائنا بالخارج يهدف لتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط التحدث باللغة العربية.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن المعسكر الحادى عشر بمشاركة أطفالنا فى إيطاليا جاء لتشجيعهم على التحدث باللغة العربية، وقالت: "إننا سويا نتحدث مع أبنائنا فى إيطاليا عن وطنهم الأم مصر، وخصوصًا فى ذكرى عيد الشرطة المصرية، وأن مصر كلها تقدم الشكر لكل ضابط شرطة وكل عسكرى شرطة"، مشيرة إلى تضحيات رجال الشرطة لحفظ الأمن والأمان فى مصر لحماية المصريين وسقوط شهداء منهم، إذ أنهم يضحون بأرواحهم لحماية المصريين، وهنا أكد الأطفال المشاركين أن رجال الشرطة "بيحموا ويحافظوا على البلد وبيحموها من الإرهاب ومن أى خطر".

ووجه الأطفال المشاركون فى المعسكر رسالة حب وتقدير وإعزاز إلى أبناء شهداء رجال الشرطة، قائلين: "شكرا لكم، فخورين بيكم، آباؤكم شهداء فى الجنة، ضحوا بأنفسهم من أجل مصر، آباؤكم أبطال شجعان".

وخلال اللقاء، تم إذاعة أغنية أبناء شهداء الشرطة المصرية "إنى مصرى مش مفروض أخاف"، والتى تم عرضها خلال احتفالية عيد الشرطة بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأخذت السفيرة نبيلة مكرم تتحدث مع الأطفال وتتفاعل معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم عن الأكلات المصرية التى يحبونها، وعن علم مصر وألوانه، والمقتنيات المصرية التى يملكونها فى منازلهم.

كما تحدثت الوزيرة عن المشروعات القومية الجارية بالدولة المصرية، مشيرة على إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشين مشروعات كبرى فى مجالات مختلفة تنهض بمصر وتضعها على خريطة الاقتصاد العالمى بكل جدارة، داعية الأطفال إلى التحدث عن الإنجازات المصرية على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى ليكونوا سفراء لبلدهم من قلب المجتمعات التى يعيشون فيها.

ومن جانبه، قدم السفير هشام بدر السفير المصرى فى إيطاليا، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم عل كل المبادرات التى تقدمها، ومن ضمنها مبادرة "اتكلم عربي" لربط النشء بالخارج بوطنهم الأم والتمسك بهويتهم، معربًا عن سعادته لمشاركته فى المعسكر نظرًا لأهمية هذه المبادرة حتى يعرف الشباب قيمة الحضارة المصرية لأنهم هم من سينقلون رسالة مصر لدول العالم.

وقال السفير المصرى متحدثا للأبناء، إنه لابد وأن تكونوا فخورين بالحضارة المصرية، ولفت إلى أن الحضارة الأوروبية قامت على ثمار الحضارة العربية، وكانوا يدرسون باللغة العربية، كما شدد على الأطفال المشاركين بأن يكونوا نماذج ناجحة ليمثلوا هذه الحضارة، مشيرا إلى أن اللغة العربية يتحدثها 300 مليون عربي، وهى أيضًا لغة الفن والأدب، وهناك كلمات كثيرة من الإيطالية مصدرها اللغة العربية مثل "السكر والسبانخ".

وفى السياق ذاته، أعرب القنصل العام المصرى فى ميلانو إيهاب أبوسريع، عن سعادته للمشاركة فى المعسكر وذلك لأنه فرصة جيدة للتحدث باللغة العربية ولنتحدث عن تاريخ وطنا، وأكد أنها مبادرة يرعاها السيد الرئيس لربطهم بوطنهم، مشددًا على أن "القنصلية المصرية فى ميلانو هى بيت كل المصريين وتفتح أبوابها لهم جميعا، وبلدنا جميلة ولازم نفتخر إننا مصريين".

من جانبهم، قدم أولياء أمور الأطفال المشاركين فى المعسكر الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على فكرة مبادرة "اتكلم عربي"، معربين عن سعادتهم لمشاهدة أبنائهم يتحدثون باللغة العربية ويتعرفون على عادات وتقاليد وطنهم الأم.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء معربة عن شكرها لأولياء الأمور لتحدثهم باللغة العربية لديهم ولحفاظهم على ولاء وانتماء أبنائهم لوطنهم مصر، وطالبتهم فى النهاية بترديد "تحيا جمهورية مصر العربية" والنشيد الوطنى المصري.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين فى متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi

ولمن يرغب فى التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط التالي:

‏https://vm.tiktok.com/ZStnuxhD/