شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشراء الموحد تعلن وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا أوكسفورد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، عن وصول أولى دفعات لقاح استرازينيكا-أوكسفورد غدا الأحد.

وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، فى تصريحات سابقة، أن الهيئة تعاقدت بناء على توجهات القيادة السياسية على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا الخاص بشركة استرازينكا.

وقال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن اللقاحات آمنه وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناء على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا.

وتابع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للشراء الموحد: "ندعم كافة جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا خاصة فى توفير اللقاحات والأدوية الخاصة بعلاج أعراض الفيروس"، مؤكدًا أنه يوجد تنسيق كامل مع كافة أجهزة الدولة لدعم استمرار توفير الأدوية البرتوكول العلاجى الخاص بكورونا.