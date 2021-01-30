شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية حتى الخميس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير 2021.

يوم السبت 30 يناير 2021:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

ومن يوم الأحد وحتى الثلاثاء 2 فبراير تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد استقرار وارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

يوم الأربعاء 3 فبراير 2021:

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

يوم الخميس 4 فبراير 2021:

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.