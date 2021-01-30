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الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية حتى الخميس.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير 2021.

 

يوم السبت 30 يناير 2021: 

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

 

 

ومن يوم الأحد وحتى الثلاثاء 2 فبراير تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد استقرار وارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

 

يوم الأربعاء 3 فبراير 2021: 

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

يوم الخميس 4 فبراير 2021:

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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