شكرا لقرائتكم خبر عن "التعافى الأخضر.. الطريق لما بعد كورونا".. حملات للبيئة فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة نفذت مجموعة من الأنشطة البيئية فى مختلف محافظات الجمهورية ضمن فعاليات الاحتفال الرسمى بيوم البيئة الوطنى للعام الثانى على التوالى تحت عنوان "التعافى الأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد 19"، مشيرة إلى أهمية توعية المواطنين بمفهوم التعافى الأخضر والذى سيصبح منهجا حياتيا فى طريقنا للتعايش وعودة الحياة لطبيعتها فى ظل جائحة فيروس كورونا التى يعانى منها العالم كله.

وقام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بجولة توعية بيئية لعدد من مسئولى البيئة ببعض المدارس بمنطقة المعادى تضمنت التعريف بالمعلومات البيئية السليمة التى تساعدهم فى نشر المفاهيم البيئية بين الطلاب، وخاصة مفهوم التعافى الأخضر والذى أصبح أسلوبا للتعايش خلال المرحلة القادمة، كما تم تنفيذ جولات أخرى لمسئولى البيئة بالمعاهد والكليات بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية.

وفى الفيوم، قام الفرع الإقليمى بتنفيذ ندوة بقصر ثقافة الفيوم حول التعافى الأخضر، تم خلالها مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتناولت آليات عودة ممارسة الأنشطة الحياتية المعتادة فى ظل جائحة كورونا، كما تضمنت أعمال تشجير أيضا.

وقام الفرع الإقليمى بأسيوط بتنفيذ حملة توعية ونظافة وتشجير بشارع عدلى بمدينة أسيوط، تم خلالها توعية أصحاب المحال بالشارع والمارة بأهمية الحفاظ على البيئة ونظافة الشوارع. بينما أقامت وزارة البيئة بالتعاون مع مركز إعلام بورسعيد وجمعية أصدقاء البيئة احتفالية تضمنت ورش عمل فى إعادة تدوير المخلفات وزراعة الأشجار المثمرة، وورشة رسم وتلوين لطلائع شعبة البيئة ونادى الطفل بورسعيد.

وفى أسوان، تم تنفيذ ندوة بمركز شباب النصر الرياضى بالتعاون مع قصر ثقافة أسوان حول مواجهة آثار تغير المناخ والحد من استخدام البلاستيك وخاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. بينما قام فرع جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر بتنفيذ مجموعة من اللقاءات عبر خاصية زووم حول اليوم الوطنى للبيئة ومفهوم التعافى الأخضر بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنها جمعية هيبكا وجمعية الإنقاذ البحري.

وفى اطار سعى الوزارة لتوسيع دائرة المشاركين من الشباب فى احداث صحوة بيئية شاركت الوزارة مع (مبادرة شجرها) بتنفيذ فاعليتين لنشر الوعى البيئى بزراعة اشجار مثمرة، مؤكدة على اهمية مشاركة المجتمع المدنى فى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة للاجيال القادمة .

وتم تنفيذ الفاعلية الاولى فى مدينة العبور وذلك بزراعة اشجار مثمرة فى أحدى شوارع المدينة ،كما تم تنفيذ ورشة عمل نظرى وعملى بمدينة نصر عن اهمية زراعة الاشجار والحفاظ على البيئة، مع مراعاة التباعد الاجتماعى واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.