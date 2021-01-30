شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الخرطوم الدولى يكرم مبادرة التعليم العالى "ادرس فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مجلس إدارة معرض الخرطوم الدولى بالسودان، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومبادرة" ادرس فى مصر" بعد المشاركة فى نجاح فعاليات الدورة الـ 38 من معرض الخرطوم الدولى، حيث شاركت وزارة التعليم بجناح بالمعرض لعرض البرامج الدراسية بالجامعات المصرية للترويج لها.



وقالت الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية، إن وزارة التعليم العالى شاركت فى معرض الخرطوم الدولى ضمن مبادرة ادرس فى مصر وذلك بهدف عرض البرامج الدراسية فى الجامعات المصرية، وذلك بهدف جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر.

وأضافت الدكتورة رشا كمال فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن المشاركة تأتى فى إطار توجه الدولة المصرية وتكليف الرئيس بالترويج للجامعات المصرية وتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين واستعادة مكانة مصر كوجهة للتعليم في البلاد العربية والافريقية وتقديم صورة تليق بسمعة مصر والجامعات المصرية وفي اطار مبادرة ادرس في مصر كلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بمشاركة مبادرة درس في مصر بمعرض الخرطوم الدولي المقام بمدينة الخرطوم بدولة السودان الشقيق.

وذكرت، أن وفد ممثل لوزارة التعليم العالي ومبادرة ادرس في مصر شارك في المعرض ضمن جناح جمهورية مصر العربية تحت شعار ادرس في مصر للترويج للجامعات الحكومية المصرية وللجامعات الاهلية وعرض البرامج الدراسية والبرامج الجديدة بتلك الجامعات والتعريف بمنصة ادرس فى مصر والإجابة عن أي استفسارات للالتحاق بالجامعات المصرية وطريقة التقديم سواء بالمرحلة الجامعية او للدراسات العليا.