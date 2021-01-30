شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم اليوم ورشة عمل للباحثين عن الإحصاء فى العلوم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان، مساء اليوم السبت، ورشة عمل عن «الإحصاء في العلوم الإنسانية والاجتماعية» وذلك للمهتمين بالبحث العلمى فى المجالات الإنسانية والاجتماعية على أن تعقد الندوة أون لاين.

تقام ورشة العمل تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان .

وقال الدكتور محمد القصاص، إن عقد هذه الورش يأتى تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوحدة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولاً للمشاكل التي يواجهها المجتمع، يُحاضر في ورشة العمل الدكتور أحمد ربيع حسنى المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة حلوان.

تناقش ورشة العمل تعريف الإحصاء، والتعريفات والمحددات الإحصائية مثل المتغيرات الكمية والكيفية، العروض البيانية والعروض الجدولية، مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت، ومعاملات الارتباط.