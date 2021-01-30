شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تدشن موقعا إلكترونيا لتدريب الطلاب وتوعيتهم ضمن برنامج مودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى ومقرر اللجنة التنفيذية لمشروع تأهيل المقبلين على الزواج " مودة" بالجامعات المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق وتدشين موقع إلكترونى لتدريب الطلاب وتوعيتهم حول اختيار شريك الحياة وأسباب الطلاق المبكر وذلك فى ظل وجود فيروس كورونا وحتى يتلقى الطلاب المحاضرات أون لاين، ويأتى ضمن أعمال اللجنة التنفيذية لتنفيذ آليات بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى والتضامن الاجتماعى لتنفيذ مشروع تأهيل المقبلين على الزواج.

وأوضح الدكتور طايع عبد اللطيف فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن اللجنة تستأنف الأنشطة الحضورية مع عودة الدراسة فى فبراير المقبل والانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قرر إطلاق المنصة وتعميم برنامج مودة على مستوى الجامعات الحكومية الـ 27 .

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات بجلسته 26/ 12/ 2020 تشكيل اللجنة التنفيذية لمشروع تأهيل المقبلين على الزواج "مودة" بنفس أعضائها المسابقين، وذلك لاستكمال عمل اللجنة وتضم نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب رئيسا، ومستشار وزير التعليم العالى للانشطة الطلابية مقررا، ونائب رئيس جامعة جنوب الوادى، ونائب رئيس جامعة بنها، ونائب رئيس جامعة السويس، ونائب رئيس جامعة طنطا، ونائب رئيس جامعة أسيوط، ومساعد وزير التضامن، ومنسق مشروع مودة، ومدير مشروع مودة.